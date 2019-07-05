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سيالة يطالب الاتحاد الافريقي بمساعدة ليبيا في حل مشكلة المهاجرين

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع مفوض الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة في مدينة نيامي النيجر خلال يومي 4 -5 يوليو 2019.

وطالب سيالة خلال اللقاء من الاتحاد الافريقي بمساعدة الدولة الليبية في حل مشكلة المهاجرين الأفارقة من خلال الاتفاق على الآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إقناع دولهم بإعادة قبول رعاياهم على غرار ما تم بالتعاون بين ليبيا والاتحادين الافريقي والأوروبي حيث تم إرجاع حوالي ثلاثين ألف مهاجر غير شرعي خلال عامي 2018 -2019 بعد اتفاق غينيا الاستوائية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ثمن طائرة مسيرة تركية 40 مليون يورو لو وزعنا قيمتها على 400 لاجئ بتاجوراء يصبح نصيب الواحد مائة الف يورو لو عاد لبلده سيصبح من الاثرياء ويدير مشروع يشغل عدد كبير من الافارقة ولا حاجة للاتحاد الافريقى ياسيالة لعاب الكلب باشأغا وزيل شنابو فاسد السراق

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