سيالة يطالب الاتحاد الافريقي بمساعدة ليبيا في حل مشكلة المهاجرين

التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع مفوض الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة في مدينة نيامي النيجر خلال يومي 4 -5 يوليو 2019.

وطالب سيالة خلال اللقاء من الاتحاد الافريقي بمساعدة الدولة الليبية في حل مشكلة المهاجرين الأفارقة من خلال الاتفاق على الآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إقناع دولهم بإعادة قبول رعاياهم على غرار ما تم بالتعاون بين ليبيا والاتحادين الافريقي والأوروبي حيث تم إرجاع حوالي ثلاثين ألف مهاجر غير شرعي خلال عامي 2018 -2019 بعد اتفاق غينيا الاستوائية.

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