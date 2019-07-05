الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لدعم الجنوب الليبي

أعلن الاتحاد الأوروبي في ليبيا تقديم مبلغ قدره 10 ملايين يورو إضافية لدعم البلديات في جنوب ليبيا، بهدف تحسين البنية التحتية العامة، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضحت بعثة الاتحاد في ليبيا، في بيان عبر حسابها بـ«فيسبوك»، أن هذا المبلغ أعلن عنه خلال محادثات أجريت مع وفد من جنوب ليبيا زار بروكسل لاطلاع ممثلي الاتحاد على الوضع في جنوب ليبيا ومناقشة إمكانات تقديم المزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي للمنطقة.

وقد عُقدت المباحثات في الفترة من 26 إلى 27 يونيو الماضي، وضم الوفد الليبي 15 ممثلاً محليًا من جنوب البلاد، بينهم مسؤولين وأعضاء من المجتمع المدني من عدد من الأماكن الرئيسية في المنطقة (مرزق، الكفرة، سبها، أوباري، غات، الشويرف).

والتقى الوفد كبار المسؤولين من دائرة خدمة العمل الخارجي الأوروبي وديوان الممثلة السامية للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فضلاً عن مختلف مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يعملون على ليبيا.

كما التقى المسؤولين المعنيين من المفوضية الأوروبية المكلفين بمشاريع التعاون والجوانب الإنسانية والهجرة ودعم الاستقرار.

وذكرت البعثة الأممية أن الاجتماعات ساعدت في زيادة دراية الجانب الأوروبي بشأن «الحالة الخطيرة» في جنوب ليبيا واحتياجات وشواغل المجتمعات المحلية التي غالبًا ما تستبعد من العملية السياسية الوطنية. وتركزت المناقشات على التحديات والفرص المتاحة لمشاركة الاتحاد الأوروبي في الجنوب والأعمال التي يمكن القيام بها في المستقبل لمعالجة القضايا ذات الأولوية.

وعرض مسؤولو الاتحاد الأوروبي المشاريع التي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها مؤخرًا لدعم جنوب ليبيا، والتي تبلغ حوالي 3.5 مليون يورو، مع إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم ليبيا وجميع مواطنيها للتغلب على الأزمة الراهنة والمضي قدمًا في طريقهم نحو دولة ديمقراطية موحدة وشاملة ومستقرة ومزدهرة.

وقالت البعثة إن «الاجتماع جاء في وقت يتواصل فيه الصراع في ليبيا، وفي حين يترك جنوب البلاد معرضًا لانعدام الأمن المتزايد، وتزايد العنف المتطرف، والنزاعات داخل المجتمعات المحلية. وتتأثر معظم المجتمعات المحلية أيضًا بتدفق المهاجرين الذين يدخلون ليبيا من حدودها الجنوبية».

وفي أعقاب اجتماع الإحاطة مع الوفد الليبي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في تونس يوم 28 يونيو، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا: «إننا ندرك الحالة الأليمة في جنوب ليبيا، بسبب انعدام الأمن والخدمات العامة وفرص العمل في المنطقة. ويسرني أن أعلن أن الاتحاد الأوروبي قد التزم بتقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو لدعم البلديات في جنوب ليبيا لتحسين البنية التحتية العامة، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية».

ومن المقرر تنفيذ وإنجاز الأنشطة ذات الصلة خلال العامين القادمين بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ووكالة التعاون الإيطالية.

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