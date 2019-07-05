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طرح الأحمال يُنغّص على أهالي أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعيش سكان منطقة أوباري كغيرها من المناطق المجاورة في صراع دائم مع أزمة الكهرباء بسبب انقطاعها لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات يوميا، خاصة في ظل ما تشهده مناطق الجنوب من ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأسهم تذبذب الكهرباء في تعطل أجهزة المنزل والمزارع على حد سواء، فيما يخشى أصحاب المحلات من فساد مخزوناتهم من المواد الغذائية واللحوم وآخرون يجبرون على إغلاق محلاتهم مبكرا فترة الليل أثناء طرح الأحمال الأمر الذي يحدث حتى وإن كان لديهم مولد كهربائي.

وأثار انقطاع الكهرباء وتذبذبها عن أجزاء واسعة من المناطق الجنوبية غضب ساكنيها الذين عانوا طويلا بسبب توقف بعض الخدمات وتعثر متطلبات حياة المواطنين بشكل شبه يومي.

من جانبها، اشتكت الشركة العامة للكهرباء من الأضرار الكبيرة التي لحقت بمكونات الشبكة جراء الاشتباكات وجرائم السطو والسرقة المُتكررة، مُطالبة المواطنين بترشيد استهلاكهم للتيار قدر الإمكان، للتقليل من آثار العجز الحاصل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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