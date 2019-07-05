حمزة يطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته تجاه المهاجرين

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، دول الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقال حمزة، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إنه على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، وذلك من خلال التوقف عن إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا، والمساعدة على الإسراع في استكمال آليات إعادة التوطين في النيجر وترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا”، مؤكدا على ضرورة عمل السلطات المعنية بالهجرة على حماية المهاجرين وإبعادهم من مناطق التوتر والنزاع في مدينة طرابلس ومحيطها، وعدم إعادة من يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى ليبيا، والعمل تسريع برامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة iom.

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