للمرة الثانية على التوالي.. قريمة يقدم استقالته من مهامه بمحلي تاورغاء

قرر رئيس لجنة حصر الممتلكات والأضرار البشرية لمهجري أهالي تاورغاء والقاطنين بها، مصطفى اقريمة، تقديم استقالته من مهامه كرئيس للجنة التابعة للمجلس المحلي للمدينة.

وقرر اقريمة، في بيان أصدره وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، تكليف “حسن حسين علي” باستلام مهام اللجنة واستلام كافة الملفات والمستندات الخاصة بها والتنسيق مع المجلس المحلي بالخصوص إلى حين تكليف رئيس جديد للجنة.

وكان قريمة، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن استقالته من مهام عضوية لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة، موضحا في نص استقالته التي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منها، أن الاستقالة جاءت على خليفة عدم وجود دور واضح للجنة في تنفيذ بنود الاتفاق، والتلكؤ من قبل الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق في تقديم يد العون للمدينة بشكل سريع، إضافة إلى التأخير في صرف الأموال الخاصة لجبر الضرر والبحث عن المفقودين وأيضا لتهيئة المدينة، وعدم وجود آلية عمل واضحة للجنة تاورغاء حيث أنها لم تذلل الصعاب أمام الأهالي ولم يكن هناك أي آلية واضحة للتواصل مع المتضررين لمحاولة استيفاء حقوقهم، وعدم وجود أي شفافية للعمل مع الأهالي في تنفيذ بنود الاتفاق.

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