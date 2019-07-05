متحدثة أوروبية: لا نملك حق الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية

أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش، أن الاتحاد الأوروبي لا يملك حق الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية، لافتة إلى أن عناصر خفر السواحل الليبي هي المعنية بعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية للبلاد.

وقالت كوسيانيتش، في تصريحات صحافية نشرتها وكالة آكي الإيطالية، “الاتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين، فـهدفنا وأولويتنا هو انقاذ حياة الناس، ولكننا لا نملك حق الدخول الى المياه الإقليمية الليبية”، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الأطراف الإقليمية والأمم المتحدة من أجل البحث عن حل سلمي للصراع الليبي.

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