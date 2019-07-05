المنفور: تنفيذ غارات جوية غرب براك وشرق مزدة

أكدت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم تنفيذ غارات مساء أمس بالجنوب الليبي، وقال آمر الغرفة اللواء محمد منفور في تصريح لـصحيفة المرصد إن طائراتهم نفذت غارات على أهداف معادية متحركة قرب منطقة براك جنوب غرب ليبيا، كاشفا عن أن هذه الغارات استهدفت رتلا معاديا جنوب غرب براك كانت من ضمنه مجموعات معادية من المرتزقة التشاديين، ومؤكدا أن هذا الرتل كان يتحرك باتجاه الشمال.

كما أعلن منفور في السياق ذاته تنفيذ غارة أخرى استهدفت مهربي الوقود جنوب شرق منطقة مزدة فيما تولى الجيش على الأرض ملاحقة ما تبقى من المجموعة المستهدفة غرب براك، واستعاد منها مجموعة من السيارات المسلحة وغير المسلحة.

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