أعلن الناطق باسم الجيش الليبي العقيد احمد المسماري ،اسقاط طائرة L39 و مقتل قائدها بعد اقلاعها من الكلية الجوية مصراتة ،وقال المسماري إن الطائرة كان تتجه للإغارة على مواقع بمدينة ترهونة .



من جانبه كشف المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الموالية لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة نوع L39 كانت تقوم بمهمة قتالية جنوب العاصمة طرابلس.

هذا وأعلنت الكلية الجوية بمصراتة عن مقتل كل من العقيد ( محمد البرقلي ) و العقيد ( عبدالسلام ساسي ) بعد استهداف طائرتهم نوع L39 فوق مدينة ترهونة بالمضادات الارضية للقوات المسلحة العربية الليبية ما ادى الى سقوطها وتحطمها و مقتلهما بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

