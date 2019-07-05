فيديو يرصد لحظة القصف الجوي على مركز الإيواء بتاجوراء

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر لحظة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) وأسقط عشرات القتلى والمصابين.

وقد أظهر مقطع الفيديو آثار قصف جرى على مرحلتين؛ الأولى في الدقيقة 28 من الساعة الحادية عشر مساء يوم 2 يوليو الجاري، بينما كانت الثانية أشد قوة في حدود الدقيقة 39 من الساعة نفسها.

وأوضحت كاميرات المراقبة الملحقة بمركز الإيواء أشخاصًا يهرولون في أعقاب الانفجارين، بينما يحاولون إنقاذ محتجزين داخل مقر المركز.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الجمعة، أعلن أن حصيلة القصف بلغت 53 قتيلاً، فيما أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن عدد الضحايا وصل إلى 60 قتيلًا إضافة إلى 77 مصابًا.

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