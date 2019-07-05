بنغازي تشن حملة لإزالة الظواهر التي تشوه المظهر العام للمدينة

أصدرت بلدية بنغازي تعليماتها إلى جهاز الحرس البلدي بالبدء الفوري في إزالة الظواهر التي تشوه المظهر العام للمدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن هذه الظواهر تتمثل في خيم بيع الخضروات والفواكه، وبيع مواد البناء من الرمل والحصى وغيرها الواقعة بمُحاذاة الشوارع والطرق الرئيسية، واستخدام أراضي الفضاء العام من قبل بعض المواطنين لممارسة أنشطة اقتصادية غير مُرخصة إضافة إلى مُتابعة أعمال النظافة العامة ومُراقبة أماكن بيع وتداول وصنع المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

يشار إلى أن التعليمات الصادرة تشمل جميع الأعمال والأنشطة بالأحياء السكنية والشوارع داخل نِطاق البلدية وسوف تتخذ الإجراءات الرادعة اتجاه المُخالفين والتي تصل إلى مُصادرة المواد المعروضة للبيع وفقاً لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة.

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