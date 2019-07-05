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الرئيس الايطالي: محتاجون لتجاوز الجمود الحالي في ليبيا والعودة للعمل بالخطة الأممية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا أمس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا.

بيان قصر الرئاسة الإيطالية قال وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إن المخاوف تعود في المقام الأول إلى عودة ظهور الإرهاب الذي تم هزمه في سورياً أصلاً.

جانب من اجتماع ماتريلا مع الرئيس الروسي بوتن

وأضاف البيان أنه من الجانب الإيطالي تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا سواء بالنسبة لإيطاليا أو لأوروبا بشكل عام ،مشدداً على ضرورة الحاجة إلى تجاوز الجمود الحالي وبالتالي إعادة إطلاق عمل المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامة.

بيان قصر الرئاسة الإيطالية أوضح:”أما من الجانب الروسي فقد تم تسليط الضوء على الصعوبات التي تقف عائقاً في طريق حل سياسي بسبب تباين مواقف البلدان المجاورة وذلك على الرغم من أن بوتين أكد بالطبع على التهديد الذي تشكله الأزمة الليبية من حيث خطر زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لن يتم القضاء على الارهاب بدون اسقاط اردوغان وتميم الداعمين علنا وباعتراف المجتمع الدولى لداعش والقاعدة وينقلوهم من مكان لمكان حسب تعليمات زعيمة الارهاب الدولى امينة اردوغان تعطى تعليماتها لاردوغان بالتعاون مع موزه التى تعطى تعليماتها لتميم لسفك الدماء والافساد فى الارض

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