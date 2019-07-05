آكي: إنقاذ 4 مهاجرين من أصل 86 انطلقوا من مدينة زوارة

أكد اثنان من الناجين غرق قارب مطاطي كان يحمل ستة وثمانين مهاجرا قبالة السواحل التونسية، انطلق من مدينة زوارة باتجاه إيطاليا، وقالت وكالة آكي الإيطالية نقلا عن الناجيين أن الحرس البحري التونسي أنقذ أربعة من المهاجرين غير القانونيين يحملون جنسية مالي وساحل العاج، فيما لا يزال مصير اثنين وثمانين مهاجرا غير معروف.

من جانب آخر قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعليقا على واقعة الغرق إنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، مؤكدة على ضرورة تقديم بدائل للمهاجرين لتجنيبهم القيام برحلات خطرة، ومشيرة إلى أن المهاجرين غير القانونيين يقعون فريسة الاشتباكات ويعيشون أوضاعا إنسانية بالغة السوء ولا يحصلون على الحد الأدنى من الخدمات.

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