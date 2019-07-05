“فرقة الجميل” تستأنف نشاطها الفني من تونس

تقرير 218

بعد انقطاع دام لسنوات عن خشبة المسرح تعود فرقة الجميل للمسرح والموسيقى والفنون للساحة لتستأنف نشاطها من جديد إذ تعد من الفرق المسرحية العريقة بالمنطقة الغربية.

وشاركت الفرقة في عدة مهرجانات محلية تحصلت فيها على الترتيب الأول خلال مهرجان نالوت للمسرح سنة 1988 بعرض مسرحي تحت عنوان (المعاناة).

وتستعد الفرقة لمواصلة مشوارها الفني الحافل حيث بدأت بالاستعدادات للمشاركة في مهرجان سيدي بوزيد بتونس الشقيقة بعرض مسرحي تحت عنوان (كسب المال).

وتعمل الفرقة ليل نهار لاستكمال التجهيزات وخروج العرض بشكل يشرف المسرح الليبي رغم قلة الدعم والإمكانات وعدم اهتمام جهات الاختصاص بالفن والمحافل التي من المُمكن أن تبرز المواهب الليبية للعالم.

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