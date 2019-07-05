السيسي وترامب يؤكدان على أهمية تسوية الأزمة الليبية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار ليبيا.

وحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فإن السيسي شدد على ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي، كما أكد مساندة بلاده لجهود الجيش في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديدا ليس على ليبيا فحسب، بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط حسب قوله.

من جانبه أكد ترامب على أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها حيث جرى التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا