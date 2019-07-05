الإعلام الحربي يعلن صدور أوامر القيادة العامة لإنطلاق الموجة الثانية من العمليات العسكرية

ليبيا – أعلنت شعبة الاعلام الحربي اليوم الجمعة عن صدور الاوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتحرك الكتائب العسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية .

شعبة الاعلام الحربي أوضحت بأن هذه الموجة تضم مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ إنطلاق عملية “طوفان الكرامة” ، دون أن توضح المكان الذي تحركت إليه هذه القوات.

كما أكد الاعلام الحربي بأنه من ضمن هذه القوات كتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي ودرنة ولها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية .

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