بلدية بنغازي تَشرع في إزالة الظواهر التي تشوه المظهر العام للمدينة .

أصدرت بلدية بنغازي تعليماتها إلى جهاز الحرس البلدي بالبدء الفوري في إزالة الظواهر التي تشوه المظهر العام للمدينة والمُتمثلة في خيم بيع الخضروات والفواكه ،وبيع مواد البناء من الرمل والحصى وغيرها الواقعة بمُحاذاة الشوارع و الطرق الرئيسية ،واستخدام أراضي الفضاء العام من قبل بعض المواطنين لممارسة أنشطة إقتصادية غير مُرخصة إضافة إلى مُتابعة أعمال النظافة العامة ومُراقبة أماكن بيع وتداول وصنع المواد الغذائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

الجدير بالذكر إن التعليمات الصادرة تشمل جميع الأعمال والأنشطة بالأحياء السكنية والشوارع داخل نِطاق البلدية وسوف تتخذ الإجراءات الرادعة إتجاه المُخالفين والتي تصل إلى مُصادرة المواد المعروضة للبيع وفقاً لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة .

