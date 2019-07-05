تحرك كتائب عسكرية ضخمة ومتخصصة للغرب الليبي ضمن عملية “طوفان الكرامة” – فيديو

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تحرك كتائب عسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” غرب ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك. وقال “شعبة الإعلام الحربي” التابعة للجيش، اليوم الجمعة “تحرك الكتائب العسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، إذ تضم هذه الموجة مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة وكتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي و درنة و لها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية”.

#عاجل الاعلام الحربي : بناء على تعليمات #القائد_العام للقوات المسلحة تحرك الكتائب العسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية ، حيث تضم هذه الموجة مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ إنطلاق عملية #طوفان_الكرامة وكتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي و درنة و لها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية . Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Friday, July 5, 2019

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ “الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015”.

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