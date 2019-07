الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع ممثلين من جنوب ليبيا

غادر وفد مكون من 15 ممثلاً محلياً من جنوب ليبيا إلى بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وضم الوفد مسؤولين وأعضاء من المجتمع المدني من عدد من الأماكن الرئيسية في المنطقة (مرزق ، الكفرة ، سبها ، أوباري ، غات ، الشويرف) حيث يمثلون المجتمعات الرئيسية.

و كان الهدف من الزيارة هو إطلاع محاوري الاتحاد الأوروبي على الوضع في جنوب ليبيا ومناقشة إمكانيات تقديم المزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي للمنطقة.

والتقى الوفد بكبار المسؤولين من دائرة خدمة العمل الخارجي الأوروبي وديوان الممثلة السامية للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فضلاً عن مختلف مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يعملون على ليبيا. كما التقوا بالمسؤولين المعنيين من المفوضية الأوروبية المكلفين بمشاريع التعاون والجوانب الإنسانية والهجرة ودعم الاستقرار.

