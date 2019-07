إيني الإيطالية: تجديد عقد نقل الغاز الجزائري عبر تونس خوفاً من توقف الإمدادات الليبية

أعلنت مجموعة إيني للطاقة الايطالية، أنها وقعت مع الحكومة التونسية إتفاقية تقضي بتجديد عقد نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية، لمدة عشر سنوات. حسب ا نشرته وكالة الأنباء الإيطالية.

وذكرت في بيان مقتضب أن وزير الصناعة التونسي سليم الفرياني و الرئيس التنفيذي للمجموعة كلاوديو ديسكالزي وقعا الأربعاء الماضي في تونس العاصمة على الاتفاقية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

