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إيني الإيطالية: تجديد عقد نقل الغاز الجزائري عبر تونس خوفاً من توقف الإمدادات الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أعلنت مجموعة إيني للطاقة الايطالية، أنها وقعت مع الحكومة التونسية إتفاقية تقضي بتجديد عقد نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية، لمدة عشر سنوات. حسب ا نشرته وكالة الأنباء الإيطالية.

وذكرت في بيان مقتضب أن وزير الصناعة التونسي سليم الفرياني و الرئيس التنفيذي للمجموعة كلاوديو ديسكالزي وقعا الأربعاء الماضي في تونس العاصمة على الاتفاقية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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