برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الشباب هُم حاضر ليبيا ومستقبلها

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الشباب هُم حاضر ليبيا ومستقبلها، ويمكنهم إحداث الفارق في المعادلة في مجتمعاتهم وفي المدارس ومع عائلاتهم. للشباب الدافع الذي يجلب السلام ويحقق التنمية في المجتمع الذي تُمزقه الحروب.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة في ليبيا على تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح كرُوّاد مشاريع وصانعي قرار وأصحاب همم في بناء ليبيا. أيُها الشباب الليبي، هل أنتم مستعدون لأخذ زمام المبادرة وقبول التحدي.

