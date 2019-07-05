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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الشباب هُم حاضر ليبيا ومستقبلها

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الشباب هُم حاضر ليبيا ومستقبلها، ويمكنهم إحداث الفارق في المعادلة في مجتمعاتهم وفي المدارس ومع عائلاتهم. للشباب الدافع الذي يجلب السلام ويحقق التنمية في المجتمع الذي تُمزقه الحروب.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة في ليبيا على تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح كرُوّاد مشاريع وصانعي قرار وأصحاب همم في بناء ليبيا. أيُها الشباب الليبي، هل أنتم مستعدون لأخذ زمام المبادرة وقبول التحدي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • أيها المنظمة الدولية الا جرامية لعنه الله عليك الشباب قعدين في الشوارع طموحات ماتت
    جيبين صور شباب وتقولة مستقبل ليبيا
    يا مجرمين

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