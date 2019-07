محلل سياسي: تركيا باتت تشن عدوانا مباشرا على الأراضي الليبية

قال الكاتب والباحث السياسي، كامل مرعاش، إن “تركيا باتت تشن عدوانا مباشرا على الأراضي الليبية، وذلك على مستويين”.

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن المستوى الأول يخص إرسال العتاد العسكري والخبراء الأتراك الذين يديرون الطائرات المسيرة لقصف المدن وقتل الليبيين.

أما الشكل الثاني فيتمثل في مساهمة المخابرات التركية في إعادة كل عناصر داعش، التي غادرت ليبيا عام 2014 و2015 في اتجاه العراق وسوريا، مجددا إلى ليبيا.

