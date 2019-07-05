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محلل سياسي: تركيا باتت تشن عدوانا مباشرا على الأراضي الليبية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قال الكاتب والباحث السياسي، كامل مرعاش، إن “تركيا باتت تشن عدوانا مباشرا على الأراضي الليبية، وذلك على مستويين”.

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن المستوى الأول يخص إرسال العتاد العسكري والخبراء الأتراك الذين يديرون الطائرات المسيرة لقصف المدن وقتل الليبيين.

أما الشكل الثاني فيتمثل في مساهمة المخابرات التركية في إعادة كل عناصر داعش، التي غادرت ليبيا عام 2014 و2015 في اتجاه العراق وسوريا، مجددا إلى ليبيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • سيهزم فى ليبيا كما هزم من دعمهم ابولهب اردوغان بتوجيه من امرأته حمالة الحطب امينة التى تحب حياة الرفاهية شنطة يد ثمنها 50 الف دولار وبنى لها قصر ارضى الف غرفة وقصر طائر ثمنه 500مليون دولار وتسحبه فى كل مناسبة حتى تتاكد انه ينفذ تعليماتها السلطانية ولهذا نرى شغل النسوان لاردوغان غبى جدا وهزائم فى الخارج والداخل حيث راينا رئيس وزراءه السابق داود اوغلو يطلب فصل العلاقات الاسرية عن الحزبية حيث عين زوج ابنته باوامر من زوجته امينة وزيرا للمالية اى سلموا القط مفتاح الكرار مع انه من الفاسدين الاشرار لهذا نرى هذا الانهيار والحل فى يد امينة الغير امينة والمتعطشة للدماء والافساد فى الارض

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