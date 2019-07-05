السعيدي: حكومة الوفاق فقدت الدعم الدولي بسبب استمرار السراج بدعم الميليشيات المتطرفة

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن حكومة الوفاق فقدت الدعم الدولي، وذلك بسبب عدم وفاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بوعوده أمام المجتمع الدولي، واستمرار تحالفه ودعمه للمليشيات المتطرفة ومنها المصنفة إرهابية.

السعيدي أكد في تصريحات صحفية اليوم أن تحرير الجيش للعاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المتطرفة أمر واجب، لافتا إلى أن البرلمان الذي يعد الجسم الشرعي في البلاد سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد تحرير طرابلس، شريطة تمرير الحكومة عبر قبة البرلمان، وكذلك إعادة كتابة مشروع الدستور ومن ثم الذهاب للانتخابات.

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