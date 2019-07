رئيس البرلمان الإندونيسي يأمل في توسيع علاقات التعاون مع ليبيا

المتوسط

أكد رئيس البرلمان الإندونيسي “بامبانج سوسيتيو”، حرص بلده على تنمية العلاقة الاقتصادية بين إندونيسيا وليبيا خاصة في مجال النفط والغاز، وأن تتسع العلاقة لتشمل مجالات أخرى عديدة كالتعليم والعمالة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، وشدد سوسيتيو على رفض بلاده استخدام القوة لفرض الرأي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة إلى ليبيا سيكون لها بالغ الأثر في زيادة تقوية العلاقات بين الدولتين.

ونقل المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على فيسبوك، عن المشري قوله إن ليبيا تحتاج لصوت وموقف دولة إندونيسيا الداعم للشرعية والديمقراطية في بلادنا.

