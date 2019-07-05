المتوسط

توقع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد عيسى” بتحسن في مستوى تقديم الخدمات خلال الـ 4 أشهر القادمة، معربًا عن أمله في أن “تتظافر كل الجهود بعد توفر العديد من الإمكانيات ”

وأعلن عيسى في تصريح له على هامش افتتاح وحدة العناية الفائقة بقسم جراحة القلب كبار بمستشفى طرابلس الجامعي، عن تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وإجراء الصيانات داخل المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب إنشاء مراكز جديدة وإمداد المستشفيات باحتياجاتها من التجهيزات .

وأكد ضرورة الاهتمام بالعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في القطاع الصحي في ليبيا، من خلال منحهم المرتبات والمزايا التي يستحقونها وحصولهم على فرص جيدة للتدريب، داعيًا إلى تظافر الجهود لتذليل المشاكل التي تقف أمام خلق عناصر وطنية ذات كفاءة .

وبيّن أن الوزارة “تسعى لخلق توازن بين قطاعي الصحة العام والخاص، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تعتمد على “تحقيق شراكة جيدة بين القطاعين لا على محاربة القطاع الخاص”.

The post “صحة الوفاق”: نتوقع تحسن مستوى الخدمات خلال 4 أشهر appeared first on صحيفة المتوسط.

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