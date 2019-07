المتوسط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار ليبيا.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قوله، إن السيسي شدد على ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي، مؤكدا مساندة بلاده لجهود الجيش في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديدا ليس على ليبيا فحسب، بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط حسب قوله.

من جانبه أكد ترامب على أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها حيث جرى التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

The post السيسي وترامب يتفقان على أن وضع ليبيا يمثل تهديدا لأمن المنطقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية