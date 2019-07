متخصص في شؤون الجماعات المسحة يكشف عن دور قوات نقلتها تركيا إلى ليبيا

المتوسط

قال المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية المسلحة، حسن أبو هنية، توجد ” تكهنات حول أن هناك مقاتلين يتجاوز عددهم ألف مقاتل ساعدوا قوات حكومة الوفاق في غريان وتم نقلهم عن طريق تركيا إلى هذه المناطق”.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن “الوضع في ليبيا يأخذ طابع الحرب بالوكالة في ظل الدعم لكلا الطرفين”، مشيرا إلى أنها “ليست محاولات فردية في ظل تحول الصراع إلى دولي إقليمي”.

وذكر الخبير أن “ليبيا باتت مركزا جديدا وملجأ للمتطرفين منذ انهيار نظام القذافي وتدخل حلف الناتو تحول الصراع إلى إقليمي ودولي بالوكالة وظهرت تنظيمات داعش والقاعدة وشورى درنة الذي طرد من المدينة وبقي في مدن أخرى إضافة إلى آلاف المليشيات في ليبيا لتتحول إلى ساحة للمسلحين”.

