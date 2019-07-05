فريق دولي يطالب بإجراء تحقيق في الهجوم على مركز إيواء تاجوراء

دعا فريق العمل المشترك بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعني بليبيا إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم على مركز إيواء تاجوراء، مجددا دعواته إلى المجتمع الدولي لمضاعفة مساعدته الجارية التي يتم تقديمها للاستجابة الإنسانية وحماية المهاجرين واللاجئين العالقين في ليبيا، وكذلك مضاعفة الجهود لحث جميع الأطراف على وقف الأعمال القتالية فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات.

فريق العمل وفي بيان له أمس دعا جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية على أرض الواقع بالمرور الآمن، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين وامتثال إدارة اللجوء والهجرة لقانون حقوق الإنسان والأدوات الإقليمية الخاصة باللاجئين والتي تعد ليبيا طرفا فيها.

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