تقرير استخباري: تركيا بصدد تسليم حكومة الوفاق طائرات درون جديدة

كشف تقرير استخباري عن توجه تركي لتسليم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يرأسها فايز السراج، دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار.

وقال التقرير، الذي نشره موقع africaintelligenc إن تركيا تستعد لتسليم ثماني طائرات أخرى من طراز Bayraktar TB-2 إلى حكومة الوفاق الوطني، رغم استمرار الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن منذ 2011.

وأشار التقرير إلى حاجة حكومة السراج الماسة إلى هذه الطائرات بعدما دمر الجيش الليبي 3 من أربع طائرات سلمتها تركيا لها خلال الأيام الماضية.

المصدر/ وكالات