موسكو تتحقق من تقارير تفيد بالقبض على روسيين في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها لاحظت ورود تقارير في مصادر المعلومات الغربية تفيد بالقبض على مواطنين روسيين اثنين في طرابلس.

موسكو — سبوتنيك. وقال مصدر في الخرجية الروسية لوكالة سبوتنيك: “لفت انتباهنا المعلومات التي ظهرت في عدد من المصادر الغربية حول احتجاز مواطنين روسيين اثنين في طرابلس. نتحقق من المعلومات من خلال القنوات المعنية”. وأضاف المصدر، أن الجانب الليبي لم يرسل أي إخطار رسمي.

وأعلنت النيابة العامة الليبية القبض على روسيين اثنين وثلاثة ليبيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات المزمعة في البلاد.

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