أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن قلقله من تدفق المسلحين من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا.

وحذر بوتين من تدهور الأوضاع في ليبيا.

وشدد بوتين على ضرورة التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

