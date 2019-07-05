صحة المؤقتة تتفقد مستشفى الهواري العام

أجرت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أمس زيارة تفقدية إلى مستشفى الهواري العام، وذلك للاطلاع على سير الخدمات الصحية بالمستشفى.

ووفق إدارة الإعلام بالوزارة فإن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير عمل المستشفى، ومدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطلاع عن قرب إلى ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى، كما عقدت الإدارة خلال الزيارة لقاءات مع المدير العام للمستشفى، وعدد من رؤساء الأقسام، لبحث آلية تطوير جودة الأداء وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة للعام الحالي.

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