تركيا تستعد لتسليم “الوفاق” 8 طائرات جديدة

تستعد تركيا لتسليم ثماني طائرات أخرى من طراز” Bayraktar TB-2” إلى حكومة الوفاق لتستعملها في حربها ضد قوات الجيش الوطني وفقا لما نقله موقع “intelligence Africa”.

وسبق أن استعمل هذا النوع من الطائرات في قصف تمركزات الجيش الوطني في غريان، وثبت استخدامها عندما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في وقت سابق إسقاط طائرة دون طيار تركية الصنع تعمل بطريقة مسيرة وذلك بعد طيرانها فوق منطقة طريق المطار، أثناء محاولتها استهداف مواقع لقوات الجيش الوطني.

يشار إلى أن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري كان أعلن مساء الأربعاء الماضي، أن سلاح الجو دمّر غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة من هذا الطراز داخل مطار معيتيقة.

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