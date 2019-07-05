صحة المؤقتة تنظم ورشة حول تطوير عمل المختبرات الطبية بالمرج

تعتزم إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، إقامة ورشة عمل غدا السبت، حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية، وذلك في مقر قاعة مركز المعاقين المرج.

وأوضحت إدارة الإعلام بالوزارة أن الورشة تهدف إلى تطوير جودة العمل بجميع أقسام المختبرات الطبية بالنطاق الجغرافي، من إدارة الخدمات الصحية ببلدية الساحل شرقا إلى إدارات الخدمات الصحية ببلديتي توكرة والابيار، مشيرة إلى أن هذه الورشة جاءت في إطار توجيهات وزير الصحة بشأن استمرار التدريب الطبي بمختلف التخصصات الطبية وتعزيز قدرة الكوادر الفنية بالقطاع الصحي الليبي.

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