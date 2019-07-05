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حملة لإزالة العشوائيات في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع رجال الحرس البلدي في بنغازي بالبدء الفوري بإزالة الظواهر التي تشوّه المظهر العام للمدينة والمُتمثلة في خيم بيع الخضروات والفواكه، وبيع مواد البناء من الرمل والحصى وغيرها.

وتشمل الحملة كل النشاطات والإشغالات المخالفة وغير المرخصة الواقعة بمُحاذاة الشوارع والطرق الرئيسية، إضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة ومراقبة أماكن بيع وتداول وصنع المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت بلدية بنغازي تعليماتها إلى جهاز الحرس البلدي بالبدء العاجل بوضع حد لهذه الخروقات.

وقد نصت التعليمات بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين والتي تصل إلى مصادرة المواد المعروضة للبيع وفقاً لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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