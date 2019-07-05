سالفيني: واثقون من إعادة الاستقرار إلى ليبيا

كشف نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني عن خطوات تقوم بها الحكومة الإيطالية لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وقال سالفيني إن هذا العمل جاء بعد أن أعلنت حكومة الوفاق عن إمكانية فتح المراكز التابعة للمهاجرين غير القانونيين، مضيفاً أنه واثق من النجاح في هذا المسعى .

وكان سالفيني قد خرج في تصريحات قبل يومين مُدِيناً ما حصل في مركز إيواء تاجوراء ومتهماً الجيش الوطني بارتكاب الفاعلة وهو ما نفاه المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري .

وسبق أن أعلن سالفيني أن موانئ بلاده ستظل مغلقة أمام المهاجرين بسبب الوضع في ليبيا .

وأضاف سالفيني في تصريحاته على هامش مؤتمر لرابطة المؤسسات التعاونية في العاصمة روما نقلتها وكالة آكي الإيطالية أن بلاده تعمل على إطفاء الحرب في ليبيا أملاً ألا تبقى بين قلة من الأطراف .

وأشار سالفيني إلى أمله بأن يساعد المجتمع الدولي حكومة بلاده لإعادة السلام في ليبيا مضيفاً أن حكومته تعمل مع حكومة الوفاق في طرابلس لإحلال السلام ووقف تقدم قوات الجيش الوطني وإعادة الهدوء حسب وصفه.

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