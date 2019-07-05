مجلس إدارة ليبيا القابضة يناقش المصاعب التي تواجه شركة البنية للاستثمار

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب مع ممثلي نقابة شركة البنية للخدمات والاستثمار، العراقيل الإدارية والفنية التي تواجه موظفي الشركة بمختلف فروعها،

وقالت الشركة القابضة للاتصالات إن القرقاب أكد خلال الاجتماع على أهمية الشركة، لما تقوم به من دور في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن خططا ومشاريع جديدة ستسهم في إنعاش وحلحلة المشاكل التي تمر بها الشركة.

وأضافت الشركة القابضة تأكيد القرقاب أن ثلاثة وعشرين مشروعا عرضت على الجمعية العمومية، من المزمع أن تقوم شركة البنية في تنفيذها في مختلف المدن الليبية، ما سيرفع قدراتها المالية والاستثمارية لتحقيق عوائد ربحية تضمن استقلالها المالي.

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