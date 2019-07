تشغيل محطة تقوية للمدار في سرت

المتوسط

أكد مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي سرت محمد الأميل، اليوم الجمعة، أنه تم تشغيل محطة تقوية شبكة المدار الجديد بمشروع تنفيد محطة كهرباء الخليج البخارية بمنطقة 23 غرب سرت وتشغيل التغطية لمشتركي المدار الجديد بالكامل تشغيل تغطية الجيل الثالث H+

ونقلت صفحة المجلس البلدي للمدينة عبر فيسبوك، عن الأميل قوله إن هذه المحطة الجديدة التى تم تركيبها حاليا بدلا من المحطة السابقة من قبل شركة هواوى المتعاقدة مع المدار الجديد ضمن مشروعات الاتصالات للشبكة بالوسطى سرت، مشيرا إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار تنفيذ مطالب عميد بلدية سرت خلال لقائه الاسبوع الماضي بسرت بمسؤولي شركة المدار الجديد فرع الوسطى لمناقشة تردي الاتصالات للهاتف المحمول بمناطق القبيبة والثلاتين غرب المدينة ومناطق القرضابية والحنيوة والثلاتين وسلطان شرق سرت.

