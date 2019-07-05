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سالفيني: نعمل على إعادة الاستقرار إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني “نحن نعمل على استعادة الاستقرار”، في ليبيا بعد أن اعلنت سلطات طرابلس إمكانية فتح المراكز التي يلقى المهاجرون مأوى فيها.
وأضاف وزير الداخلية في تصريحات إذاعية الجمعة، “أنا واثق”، من النجاح في هذا المسعى.
وقال بيان لديوان الرئاسة الإيطالي إن “المخاوف من الأحداث في ليبيا تعود في المقام الأول إلى عودة ظهور الإرهاب، الذي تم هزمه في سورية أصلاً”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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