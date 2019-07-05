القوات المسلحة تدفع بتعزيزات جديدة لمعركة تحرير طرابلس

بنغازي-العنوان

دفعت القوات المسلحة تعزيزات جديدة للمشاركة في العمليات القتالية بالغرب الليبي، وذلك بناء على تعليمات القائد العام، المشير خليفة حفتر.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن تحرك الكتائب العسكرية يأتي ضمن “الموجة الثانية” للمشاركة في العمليات القتالية.

وتضم هذه الموجة مجموعة من الكتائب العسكرية، التي تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

كما تضم كتائب عسكرية أخرى، لها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية، كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي ودرنة.

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