الداخلية المؤقتة تُصدر تعليماتها بحصر كافة العمالة داخل المدينة

بنغازي 05 يوليو 2019 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته بحصر كافة العمالة الوافدة داخل بنغازي.

هذا وجاءت تعليمات معالي الوزير، في إطار تحسين الأوضاع الأمنية وفرض الأمن داخل مدينة بنغازي.

وبدوره، أصدر مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز تعليماته لرئيس قسم التحريات العامة، بحصر كافة العمالة الوافدة داخل المدينة، وتبليغ العاملين في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، وكافة أنشطة القطاع الخاص، بضرورة تعبئة استمارة لكل عامل لديهم.

وطالبت مديرية أمن بنغازي، أصحاب الأنشطة بضرورة تقديم بيان بالعمالة الموجودة لديهم، لقسم التحريات العامة، ومن يُخالف سيتم غلق أي نشاط به عامل واحد غير مسجل بعد هذا التعميم. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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