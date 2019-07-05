منظمة حقوقيون بلا قيود تختتم طاولة مستديرة حول “إدارة المخاطر الانتخابية بمدينة بنغازي”

بنغازي 05 يوليو 2019 (وال)- اختتمت منظمة حقوقيون بلا قيود، طاولة مستديرة بعنوان “إدارة المخاطر الانتخابية بمدينة بنغازي”، ضمن سلسلة النشاطات التي تقوم بتنفيذها المنظمة في بنغازي.

هذا واستهدفت الطاولة المستديرة التي أقيمت يوم الخميس بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالجامعة البريطانية الليبية، عدد من المهتمين من مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، بهدف قياس مستويات الخطر الانتخابي في بنغازي، وتحديد فهم عوامل الخطر الانتخابي الداخلية الخارجية بالمدينة، وتصميم استراتيجيات مناسبة لتجنب هذا الخطر.

واستهدفت الجلسة الأولى التي أدارها المدرب الدولي الأستاذ عماد خليفة، عضو هيأة التدريس في جامعة عمر المختار، المفوضية العليا للانتخابات، واللجنة العليا للانتخابات البلدية، في حين استهدفت الجلسة الثانية، الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع إدارة تدريب الشرطة. (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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