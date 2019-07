مفوضية اللاجئين: الأوضاع في مراكز الاحتجاز بليبيا مزرية

أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنها نقلت اليوم الجمعة، 29 لاجئاً من مركز غريان للاحتجاز، الواقع على بعد 90 كم جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ووصف المبعوث الخاص للمفوضية لشؤون المتوسط ميشيل كوشيل، الأوضاع في مراكز الاحتجاز بـ”المزرية”، قائلا إنه “يخشى أن يقع المحتجزين من المهاجرين فريسة الاشتباكات”، حسب كلامه.

وناشد كوشيل، كافة الأطراف المساعدة لإطلاق سراح المهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز، حيث يتسنى نقلهم إلى بر الأمان.

وقال كوشيل إن “هناك حاجة لبذل جهود مكثفة لضمان عدم اعادة أي شخص يتم إنقاذه في المتوسط غلى ليبيا”.

