الجيش الوطني يُسيِّر أرتالا عسكرية للعاصمة

نشرت شعبة الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر آليات عسكرية قالت إنها تحركت في إطار الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية للجيش الوطني في طرابلس.

وأضافت شعبة الإعلام أن الموجة الثانية تضم مجموعة من الكتائب العسكرية التي تشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة ومجموعة أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي ودرنة .

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الجيش الوطني لإعادة تمركزاته وبسط سيطرته على طرابلس، وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميدة حومة قد أشار في وقت سابق إلى أن توجه قوات الجيش الوطني مطلع أبريل الماضي نحو طرابلس جاء تلبية لنداءات أهالي العاصمة الذين ملّوا سيطرة المجموعات المُسلحة على المدينة.

كما أكد حومة في تصريحاته خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية في موسكو على وجود إرهابيين مطلوبين دولياً داخل طرابلس، يُقاتلون في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش الوطني، واصفا حكومة الوفاق الوطني بـ”غير الشرعية” لعدم حصولها على الثقة من قبل مجلس النواب، إضافة إلى انقضاء الفترة الزمنية المُحددة للاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه.

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