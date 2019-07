تظاهر أهالي مدينة البيضاء بميدان الشهداء، احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحمل المحتجون شعارات ترفض التدخل التركي في ليبيا، والتدخل الواضح من قبل الرئيس التركي في الشأن الليبي ودعمه للمليشيات في طرابلس.

كما استنكر المتظاهرون المجزرة التي وقعت في غريان مؤخرا، مجددين دعمهم للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

