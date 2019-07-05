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مجلس الأمن يدعو لإيقاف نار فوري في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق نار فوري في طرابلس، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس الإخبارية.

المزيد من التفاصيل:

بدعم من الولايات المتحدة.. مجلس الأمن يدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • والله أنا مستغرب ليش ما صدر قرار ضد الوفاق وقد ثبت في حقهم مؤشرات كثيرة تدل على أنهم من قصف المهاجرين والتي منها أنهم أجبروهم على عدم الفرار من الإنفجار ، ومنها أنهم يضعونهم في ما يشبه المعسكرات كطعم لتعريضهم للقصف من قبل الجيش ، وأيضا لم يصب من أفراد الحرس الذي في المأوى أحد ، وعندهم مئات الأقمار الصناعية ، لماذا لم يصدروا قرارا ضد حكومة الوفاق التي تتخذ من المليشيات جنودل لها؟

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