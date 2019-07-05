مجلس الأمن يدعو لإيقاف نار فوري في طرابلس

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق نار فوري في طرابلس، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس الإخبارية.
المزيد من التفاصيل:
بدعم من الولايات المتحدة.. مجلس الأمن يدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا
مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق نار فوري في طرابلس، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس الإخبارية.
المزيد من التفاصيل:
بدعم من الولايات المتحدة.. مجلس الأمن يدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا
هناك فرق بين البيان والقرار فالقرار ملزم والبيان مجرد توصية غير ملزمة
والله أنا مستغرب ليش ما صدر قرار ضد الوفاق وقد ثبت في حقهم مؤشرات كثيرة تدل على أنهم من قصف المهاجرين والتي منها أنهم أجبروهم على عدم الفرار من الإنفجار ، ومنها أنهم يضعونهم في ما يشبه المعسكرات كطعم لتعريضهم للقصف من قبل الجيش ، وأيضا لم يصب من أفراد الحرس الذي في المأوى أحد ، وعندهم مئات الأقمار الصناعية ، لماذا لم يصدروا قرارا ضد حكومة الوفاق التي تتخذ من المليشيات جنودل لها؟
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