بدعم من الولايات المتحدة.. مجلس الأمن يدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

المتوسط

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا، منددًا بالغارة الجوية التي استهدفت مركزًا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء يوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى إن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا هذه المرة «حظي بدعم الولايات المتحدة» التي عرقلت في السابق إصدار بيانات بشأن الحالة الليبية منذ اندلاع الحرب في العاصمة طرابلس قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وأورد البيان الذي تمت مناقشته خلال اجتماع الأربعاء لكن واشنطن أرجأت تبنيه من دون سبب واضح أن «أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وأن يلتزموا بوقفٍ لإطلاق النار».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية