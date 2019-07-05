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“البيضاء” تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خرجت في مدينة البيضاء مظاهرة حاشدة رفضاً للتدخل الخارجي من بعض الدول في الشأن الداخلي الليبي .

وتجمع المحتجون في ساحة الاعتصام وسط المدينة للتعبير عن غضبهم من تصرفات بعض قادة الدول وتصريحاتهم ومواقفهم التي يرونها مناقضةً للجيش ورافضة لاستقرار البلاد، مؤكدين موقفهم الرافض للسلوكيات والممارسات التي تقوم بها تلك الدول والتي يصفونها بالخاطئة وغير المسؤولة.

ورفعت شعارات خلال هذه المظاهرة تعكس الرفض الواضح للمتظاهرين للتدخل التركي في الشؤون الليبية الداخلية والمتمثلة في تزكية الصراع وتزويد أحد أطرافه بالسلاح والعتاد في خرق صارخ لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، ومؤكدة دعم الجيش الوطني الذي يخوض هذه الأيام ومنذ ثلاثة أشهر معارك عنيفة في محيط طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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