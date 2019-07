تقرير استخباراتي يكشف عن مساعي تركيا لتسليم الوفاق 8 طائرات

المتوسط

كشف موقع africaintelligenc، أن تركيا تتجه إلى تسليم حكومة الوفاق دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار.

وأوضح التقرير الاستخباراتي، أن تركيا تستعد لتسليم ثماني طائرات أخرى من طراز Bayraktar TB-2 إلى حكومة الوفاق، رغم استمرار الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن منذ 2011.

وأشار التقرير إلى حاجة حكومة الوفاق الماسة إلى هذه الطائرات بعدما دمر الجيش 3 من أربع طائرات سلمتها تركيا لها خلال الأيام الماضية.

