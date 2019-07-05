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إنتلجنس : السراج طلب من أردوغان إرسال قوة عسكرية تركية إلى طرابلس وطائرات مسيرة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

تحت عنوان ” السراج يزور تركيا لطلب المساعدة من أردوغان ” أكد  موقع ” المغرب كونفيدينتيال – أفريكا إنتلجنس ” المخاربراتي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية وأفريقية   وصول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج  إلى اسطنبول اليوم الجمعة حوالي الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وفقاً لتقرير من الموقع ترجمته المرصد فقد تم ترتيب الزيارة غير المخطط لها للحصول على مساعدة عسكرية ومالية من حكومة رجب طيب أردوغان ، الحليف الرئيسي للسراج ، للدفاع عن قواته ضد قوات الجيش الليبي .

وأشار التقرير إلى أن الجيش فقد قاعدته المهمة في غريان  لكن سلاحه الجوي قام بتحييد ثلاث طائرات بدون طيار تركية من طراز بيرقدار دمرها في أرض مطار معيتيقة و في 3 يوليو دمرمركز قيادة هذه الطائرات .

وأضاف : ” الأهم من ذلك ، أن السراج تحصل على دفعة من تحركات قوات الجيش الوطني الليبي ومركباته المدرعة المتجهة في اتجاه طرابلس ، وهو مؤشر على أن الجيش قد يشن هجوم قريبًا “.

إنتلجنس / السراج طلب اسلحة وطائرات وقوة عسكرية تركية على الارض في طرابلس

ولكن المفاجئة التي فجرها التقرير هي قوله : ” بالإضافة إلى طلب السراج طائرات بدون طيار تركية جديدة ، والتي تعهدت تركيا بتقديمها بالفعل  ، يبحث السراج عن الدعم بالأسلحة الأرضية وعن وحدة تركية عسكرية على الأرض الليبية لحماية العاصمة ” .  .

ويرى الموقع أن أردوغان قد لا يرغب في الالتزام بهذه النقطة الأخيرة رغم انه يدعم السراج بشكل علني واعترف بتزويد قواته بالأسلحة رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.

ويضيف بأنه وومع ذلك و إذا تم نشر جنود أتراك في طرابلس ، فسيكونون تحت تهديد مباشر من القوات الجوية وربما يساعد سلاح الجو المصري الجيش الوطني الليبي لإخراج الأتراك .

وفي تقرير آخر نشره اليوم الجمعة أيضاً قال ذات الموقع أن السراج طلب من تركيا إرسال ثمان طائرات بدون طيار إلى طرابلس وقد وافقت بالفعل وسيتم إرسال الدفعة الأولى المكونة من أربعة طائرات .

المصدر : أفريكا إنتلجنس

الترجمة : المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اتمنى ان يرسل اردوغان قوات برية ليرى كيف يتم سحقها ان وصلت اصلا الى البر فالجيش المصرى جاهز وينتظر مثل هذه الحماقة ليصفع اردوغان لانه تخطى خط احمر للامن القومى المصرى علما بان دخول قوات برية مصرية لا يستغرق سوى ساعات بينما يتطلب ذلك من تركيا اشهر مع اماكنية تدميرها فى عرض البحر عموما قضى الامر وتحرير طرابلس بات وشيكا جدا

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