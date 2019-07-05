تواصل امتحانات الدور الأول لنهاية الفصل الدراسي بكلية التربية والتعليم المرج

المرج 05 يوليو 2019 (وال) – تتواصل بكلية التربية والتعليم في المرج، امتحانات الدور الأول لنهاية الفصل الدراسي الجاري بمختلف السنوات والتخصصات بالكلية.

وقال رئيس لجنة الامتحانات بكلية التربية والتعليم المرج لفصل الربيع ، الدكتور عمر عثمان :”إن الامتحانات النهائية ستستمر حتى يوم الأحد المقبل السابع من يوليو الجاري”.

وأضاف عثمان أن حوالي 1050 طالب وطالبة من تخصصات (اللغة العربية _اللغة _الإنجليزية_الكيمياء _الفيزياء _الرياضات _معلم الفصل _التربية الخاصة_الإدارة التعليمية ) قد انتظموا مع بداية أول يوم في الامتحانات بالكلية.

ونوه أن الإقبال على الكلية في الآونة الأخيرة قد تضاءل ، مرجعًا ذلك بسبب “تداخل التخصصات” وعدم وضوحها مقارنة بما يحتاجه سوق العمل ، بالرغم من أهمية التخصصات بالكلية .

ومن جانبه أثنى مسجل الكلية الدكتور حامد الشوفنى على مجهودات أعضاء هيأة التدريس ، والموظفين بالكلية بالرغم من العقبات التي تصادفهم، ولعل أبرزها تأخر المستحقات المالية ونقص الإمكانات التعليمية.

ولفت الشوفني إلى أن الامتحانات الفصلية لهذا العام والتي انطلقت منذ يوم السبت الماضي 22 يونيو قد سارت على ما يرام .

يذكر بأن الكلية التي تمنح درجتي ليسانس وبكالوريوس تعمل بقوى عمومية تُقدر بـ 50 عضو هيأة تدريس و90 موظفاً، بالإضافة إلى 40 معيداً يواصلون في دراسة الماجتسيرعلى نفقة الكلية.(وال – المرج) أ ف/ أ د

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